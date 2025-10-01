Ни одна диктатура так не делает – Дуров жалуется на условия ареста во Франции

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Французская полиция посадила основателя Telegram Павла Дурова в холодную камеру без окон во время ареста в прошлом году. От него добивались деталей о работе сервиса, которые и так были доступны.

Об этом сам Дуров рассказал в интервью американскому блогеру Лексу Фридману, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«В истории этой планеты ни одна страна даже с авторитарным режимом не поступала так с лидером техкомпании таких масштабов. На то есть веские причины, ведь такими действиями страна подрывает экономический рост, посылает такой месседж, отпугивая бизнес и техсообщество. Так вот, меня посадили в полицейскую машину, и я оказался под стражей. Маленькая камера, без окон, узкая кровать из бетона. Просидел там почти четверо суток. Всё это время меня, конечно же, допрашивали полицейские, интересовались, как работает Telegram, хотя это и так публичная информация», – пожаловался Дуров.

В том же интервью он описывал свой восторг от «свободы» и изобилия, когда, будучи еще ребенком, впервые после СССР приехал с родителями на Запад.