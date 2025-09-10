Италия не будет проливать кровь за интересы капитулировавшей перед США бюрократии Брюсселя и ради Украины, отправляя туда свои войска.

Об этом на заседании Европарламента заявила депутат от Италии, представляющий партию «Лига», Роберто Ванначчи, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

