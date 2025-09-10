Ни капли итальянской крови за Украину! – депутат Европарламента

Анатолий Лапин.  
10.09.2025 09:52
  (Мск) , Киев
Просмотров: 285
 
Дзен, ЕС, Италия, Политика, США, Украина


Италия не будет проливать кровь за интересы капитулировавшей перед США бюрократии Брюсселя и ради Украины, отправляя туда свои войска.

Об этом на заседании Европарламента заявила депутат от Италии, представляющий партию «Лига», Роберто Ванначчи, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Европейский союз потерпел неудачу в тарифах, которые так «блестяще» согласовала госпожа Фон дер Ляйен. Он потерпел неудачу в эмиграции, которая заполонила Европу самыми отчаявшимися людьми на Земле. Он потерпел неудачу в энергетике, которую мы раньше покупали у русских по дешевке. И сегодня мы тратим 700 миллиардов долларов на покупку той же самой энергии у Вашингтона. Европа потерпела неудачу в вопросе поставок оружия, которое мы сейчас закупаем у США, чтобы передать его Украине. И ЕС тоже потерпел неудачу в войне, полагая, что экономических санкций, антикоррупционных деклараций будет достаточно.

Европа «стремится к миру», отказываясь от справедливого мира, который можно было бы быстро установить, и внушая людям мысль о «справедливом мире», которого никогда не было в истории человечества. И Европа не может обеспечить гарантии безопасности. Нет гарантий, что не придется воевать, чтобы защитить их, если это будет необходимо. И я говорю это как убежденный патриот – ни капли итальянской крови не будет пролито за эту войну, которая не защищает нашу страну и наши национальные интересы», – заявил Ванначчи.

