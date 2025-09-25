Ни денег, ни людей: Президент Чехии дезавуировал болтовню Трампа по Украине

Не стоит рассчитывать на то, что Украина сможет вернуть себе утраченные территории в ближайшее время, независимо от того, что на этот счет думает президент США Дональд Трамп.

Об этом в эфире телеканала TVP World заявил президент Чехии Петр Павел, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

По словам Павла, который является отставным натовским генералом, ни у Украины, ни у Европы нет денег, боеприпасов и техники, чтобы обеспечить продвижение ВСУ.