Ни денег, ни людей: Президент Чехии дезавуировал болтовню Трампа по Украине

Анатолий Лапин.  
25.09.2025 12:58
  (Мск) , Киев
Просмотров: 146
 
Дзен


Не стоит рассчитывать на то, что Украина сможет вернуть себе утраченные территории в ближайшее время, независимо от того, что на этот счет думает президент США Дональд Трамп.

Об этом в эфире телеканала TVP World заявил президент Чехии Петр Павел, передает корреспондент «ПолитНавигатора».


Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

По словам Павла, который является отставным натовским генералом, ни у Украины, ни у Европы нет денег, боеприпасов и техники, чтобы обеспечить продвижение ВСУ.

«Я бы не стал слишком сильно надеяться на то, что Украина сможет вернуть все свои территории в ближайшее время. Потому что для этого потребуется гораздо больше людей, денег, боеприпасов и техники, а их нет. Их нет даже в Европе, их нет даже на мировом рынке.

И главная проблема для Украины – это, конечно, люди. Они и так уже на пределе. И если мы будем надеяться, что они смогут вытеснить российские войска со своей территории без больших потерь, я думаю, это было бы очень безответственно», – заявил Павел.

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Сентябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить