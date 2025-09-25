Ни денег, ни людей: Президент Чехии дезавуировал болтовню Трампа по Украине
Не стоит рассчитывать на то, что Украина сможет вернуть себе утраченные территории в ближайшее время, независимо от того, что на этот счет думает президент США Дональд Трамп.
Об этом в эфире телеканала TVP World заявил президент Чехии Петр Павел, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
По словам Павла, который является отставным натовским генералом, ни у Украины, ни у Европы нет денег, боеприпасов и техники, чтобы обеспечить продвижение ВСУ.
«Я бы не стал слишком сильно надеяться на то, что Украина сможет вернуть все свои территории в ближайшее время. Потому что для этого потребуется гораздо больше людей, денег, боеприпасов и техники, а их нет. Их нет даже в Европе, их нет даже на мировом рынке.
И главная проблема для Украины – это, конечно, люди. Они и так уже на пределе. И если мы будем надеяться, что они смогут вытеснить российские войска со своей территории без больших потерь, я думаю, это было бы очень безответственно», – заявил Павел.
