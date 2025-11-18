Нет совести у США! Русские отрежут нас от моря – полковник СБУ проклинает НАБУ

18.11.2025 23:58
Запад сам взрастил коррупционное кубло Зеленского, не предупреждая их преступлений, и когда пришёл самый неподходящий для Украины момент, бессовестно захлопнул ловушку руками НАБУ.

Об этом на канале «Испанский стыд» заявил украинский военный аналитик, полковник СБУ в отставке Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Нету совести. Нету. Вот, война. Сейчас самая серьёзная ситуация на фронте, враг у ворот. Стоит вопрос о существовании государства Украина, если дальше ничего делаться не будет. Не 20% [территорий], а больше. И как бы ещё не пошло отрезание по морю. А если отрезано по морю, это обрубок, это уже совершенно всё другое… Ничего просто так не бывает. Раз – и в НАБУ решили в суде именно в это время что-то цитировать, читают, кто к кому ходил ночью с ключами…

В цивилизованных странах скажут свобода слова, а в странах, где идёт развитие демократии, мы говорим государственная безопасность.

Получая информацию, начальник видит, что там что-то надо делать. Как бы я поступил? Я бы записался на приём к президенту страны, пришёл бы с требованием, чтобы никто рядом не сидел, и доложил бы ему, что так и так, вопрос касается госбезопасности. Вы избраны народом, вы человек, ведущий войну и т.п. [И вы у нас на плёночках!] – да. Что будем делать?», – дергался Стариков.

По его мнению, Зеленского следовало профилактически пожурить.

«Всегда поступают в рамках того, что всё это прикрывается, и закрывают. Это называется выявление и предупреждение. А предупреждение – это профилактика. А у нас что? А у нас доводят до преступления.

А это уже вот это мерзкое, которое ввели нам – довести до преступления. Мы вырастим преступника, а потом мы его – оба-на! И будем его шантажировать. Они знали, что происходит, а ничего не сделали для того, чтобы предупредить», – сокрушался отставной СБУшник.

