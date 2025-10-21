Нет никакого замедления, Россия наступает на нескольких фронтах, – Арестович

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Российские войска ведут активное наступление сразу на нескольких участках фронта, создавая Украине угрозу обвала обороны. Это говорит о том, что нет никакого замедления и «контрнаступления» ВСУ.

Об этом в эфире признанного в России иноагентом украинского журналиста Александра Шелеста заявил экс-советник офиса президента Украины Алексей Арестович, внесенный в РФ в список экстремистов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Зеленский говорит, что в Купянске дела получше. «Дипстрейт» сообщает, что Купянск захвачен условно на две трети. Как говорят, только южные районы города удерживают силы обороны Украины. И противник накапливает резервы, которые, скорее всего, позволят взять Купянск в обозримые сроки. Второй момент Славянск-Краматорск, там же не только в Лиман уперлись российские войска, они чуть севернее обходят, и очень некрасиво подбираются к Славянску-Краматорску с севера, гораздо раньше, чем это сделают войска от Купянска», – заявил Арестович.

Кроме того, по его словам, ВС РФ смыкают фланги на Константиновском направлении, наступают на Доброполье и уже находятся в самом Покровске:

«Чуть южнее в Днепропетровской области развивается российское наступление с хорошей перспективой когда-нибудь в обозримое время резануть трассу Покровское-Гуляйполе, после чего есть шанс, что вот этот фас Гуляйпольский сдуется, наши войска оттуда выйдут, и произойдет такой оперативный скачок сразу в Днепропетровскую и Запорожскую области одновременно».

В целом, делает вывод Арестович, ничто не говорит о том, что ВС РФ испытывают какие-либо трудности с наступлением: