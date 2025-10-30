Нет ни одной системы ПВО и ПРО, которую не пробьет российская ракета, – Баранец
Ни у одной страны в мире сегодня нет такой противовоздушной и противоракетной обороны, которую не могли бы взломать даже обычные межконтинентальные российские ракеты, не говоря уже о гиперзвуковых.
Об этом в эфире видеоблога «Союзное вече» заявил полковник в отставке, военный эксперт Виктор Баранец, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Сегодня в мире нет такой системы противоракетной и противовоздушной обороны, которую бы не могли преодолеть российские ракеты. Я имею в виду, прежде всего, межконтинентальные.
А уж другие ракеты, особенно гиперзвуковые, которые нихрена не догонишь, которые нельзя перехватить, которые нельзя прицелиться, у которых суперскорость такая, что самые мощные американские компьютеры сходят с ума. Потому американцы называют наши гиперзвуковые ракеты сумасшедшими.
Потому что, если даже будет компьютер для перехвата с размером с Белый дом, он все равно сойдет с ума. Потому что у него нет такой скорости электронного мышления, который мог бы сначала обнаружить ракету с бешеной скоростью летящую, потом прицелиться, потом ударить. Ну, ударить, наверное, только вдогон, но тут, извините за выражение, хрен попадешь, потому что она уже исчезла или уже поразила цель», – заявил Баранец.
