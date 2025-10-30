Нет ни одной системы ПВО и ПРО, которую не пробьет российская ракета, – Баранец

Ни у одной страны в мире сегодня нет такой противовоздушной и противоракетной обороны, которую не могли бы взломать даже обычные межконтинентальные российские ракеты, не говоря уже о гиперзвуковых.

Об этом в эфире видеоблога «Союзное вече» заявил полковник в отставке, военный эксперт Виктор Баранец, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

