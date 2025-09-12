Ненависть к Украине становится общим польским мейнстримом
В Польше продолжает раскручиваться тема ненависти к Украине.
Об этом в беседе с журналистом Виталием Диким заявил киевский политтехнолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Если в 22-м году поляки действительно очень много сделали для поддержки, то сейчас активно антиукраинскую карту раскручивают как из маргинеса, так это еще и политический мейнстрим. И как раз вот «Конфедерация» и прочие активно на этом работают. Тем более избрав альтер эго нашего не менее упоротого Вятровича – Навроцкого, возглавлявшего институт национальной памяти в Польше», – сказал эксперт.
По его словам, в Польше регулярно будут всплывать темы, что «украинцы – это нация убийц».
«Это, увы, никуда не денется. Другое дело – реагировать по принципу сам дурак. Но в этой ситуации пока мы всё-таки больше зависим от Польши, где находится крупнейший логистический хаб в Жешуве. И как знать, не прилетит ли случайно на следующий раз по этой базе, через которую идёт львиная доля помощи не только от Соединённых Штатов, но и от других наших партнёров», – опасается Золотарев.
