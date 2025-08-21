Немецкий генерал придумал, как пугать Россию, не вводя войска на Украину

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Германия не должна направлять войска на Украину в рамках «коалиции желающих», но ей стоит держать их в готовности на своей территории – и ввести в случае, если перемирие будет сорвано.

Об этом в эфире «WELT» заявил немецкий генерал, бывший командующий Объединенным командованием ВС НАТО в Брунсуме Ханс-Лотар Домрезе, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.