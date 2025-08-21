Немецкий генерал придумал, как пугать Россию, не вводя войска на Украину

Анатолий Лапин.  
21.08.2025 17:54
  (Мск) , Киев
Просмотров: 519
 
Германия не должна направлять войска на Украину в рамках «коалиции желающих», но ей стоит держать их в готовности на своей территории – и ввести в случае, если перемирие будет сорвано.

Об этом в эфире «WELT» заявил немецкий генерал, бывший командующий Объединенным командованием ВС НАТО в Брунсуме Ханс-Лотар Домрезе, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«В гарантиях безопасности есть два основных варианта: размещение на месте — то, что они сейчас обсуждают, а есть также возможность дать гарантию безопасности, разместив дома.

И это было бы моим предложением, сказав сначала: «Давайте подождем и посмотрим, как будет выглядеть мирный договор. Если это произойдет, войска готовы. Я сам возглавлял такие силы, 50 тысяч сил реагирования НАТО, сильные и готовые к действию в любое время, но их держат в тылу.

Если вы держите войска дома, но они готовы и могут прибыть в любое время, это очень важно. Они не будут использованы до тех пор, пока Путин не нападет в третий раз.

Это — именно то, что нужно сказать в смысле сдерживания: «Если ты снова нападешь, то мы поможем Украине и немедленно развернем войска», — призывал Домрезе.

