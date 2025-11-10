Немецкий генерал: Надо снова подумать о войне. Мы слишком долго этого не делали
Германия должна всерьез готовиться к войне, у нее уже нет «нескольких лет», как говорили раньше.
Об этом на совещании Бундесвера на тему «Укрепление боевой готовности. Ускорение роста. Гарантия безопасности» заявил генеральный инспектор немецкой армии, генерал Карстен Брейер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Мы должны снова подумать о войне. Мы слишком долго этого не делали», – сказал генерал.
Он призвал «внедрять инновации уже сейчас, чтобы мы не начали делать этого с первым выстрелом».
«Задача этого времени – расставить приоритеты уже не в финансовых ресурсах, а в наших 460 тысяч солдат, сформировать боеспособную силу… К сожалению, прошли те времена, когда можно было отдать приказ и сказать: «Вот средства для этого»… Мы должны добиться эффекта и настроиться…
Мы больше не в состоянии говорить: «Когда это произойдет через несколько лет». У нас есть определенный предел, и к тому времени мы должны быть готовы», – заявил Брейер.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: