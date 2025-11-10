Немецкий генерал: Надо снова подумать о войне. Мы слишком долго этого не делали

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Германия должна всерьез готовиться к войне, у нее уже нет «нескольких лет», как говорили раньше.

Об этом на совещании Бундесвера на тему «Укрепление боевой готовности. Ускорение роста. Гарантия безопасности» заявил генеральный инспектор немецкой армии, генерал Карстен Брейер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы должны снова подумать о войне. Мы слишком долго этого не делали», – сказал генерал.

Он призвал «внедрять инновации уже сейчас, чтобы мы не начали делать этого с первым выстрелом».