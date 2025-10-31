Немецкий генерал: Бундесвер готовится к боям за Сувалкский коридор

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Присутствие войск союзников по НАТО в Литве во главе с немцами, в отличие от обычного иностранного развёртывания, планируется на постоянной основе.

Об этом в сюжете официального канала бундесвера рассказал руководитель планово-командного штаба Министерства обороны ФРГ, генерал-майор Кристиан Фрейдинг, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы, Германия, сказали, что хотим, чтобы в том пространстве, где эти силы будут развёрнуты позже, наши силы были с самого начала. Во-первых, это ускоряет нас, даёт более тесную связь, в-третьих, мы можем тренироваться именно в том пространстве, которое нам позже придётся защищать», – рассказал Фрейдинг.

На данный момент там находится 1,5 тыс.солдат из 7 стран, 800 из них немцы, которые и возглавляют боевую группу. Пока планируется увеличение до 4 тысяч военных.

Немецкий генерал согласился, что район Сувалкского коридора – это особый вызов для оперативного планирования.

«У нас на западе есть российский эксклав Калининград, на востоке Белоруссия, а между ними этот коридор протяжённостью добрых 60 км. Конечно, есть риск, что в случае войны, между Белоруссией и Россией произойдёт слияние. И для НАТО это означало бы потерю связи между Польшей и Литвой. Можешь быть уверен, мы уделяем особое внимание этому географическому разделу», – отчитался немец.

Кроме того, в сюжете говорится о превращении Рудникайского полигона в настоящий военный городок в двух десятках километрах от границы с Белоруссией, где в отличие от обычного иностранного развёртывания, бригады будут дислоцироваться постоянно.

По словам генерала, также возводится гражданская инфраструктура для семей военных, включая немецкую школу.