Немецкий философ: Американцы напуганы – они поняли, что Россия выиграла эту войну

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Спешка США с мирным планом по Украине объясняется тем, что Штаты боятся, что здесь повторится сценарий бегства из Афганистана, поскольку крах киевского режима очевиден и неизбежен.

Об этом в интервью журналисту Флавио фон Витцлебену заявил немецкий философ и публицист Хауке Ритц, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.