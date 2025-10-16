Нефтяной рынок ждет шок без России – украинский эксперт

Анатолий Лапин.  
16.10.2025 13:58
  Киев
Просмотров: 672
 
Если предположить, что российскую нефть удастся полностью исключить с рынка, то его ждет шок и стремительный рост цен, что невыгодно для США.

Об этом в эфире видеоблога украинской журналистки Людмилы Немыри заявил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Сейчас можно сказать, что очень сложно рынку обойтись без 7 млн баррелей российской нефти. Очень сложно. То есть, если сейчас полностью исчезнет с рынка 7 млн баррелей российской нефти, цены взлетят больше 120-130 долларов за баррель.

Поэтому этот процесс будет растянуть во времени и будет идти постепенно. Соединенные Штаты, с моей точки зрения, не ставят такой цели обвалить рынок нефти. Почему? Потому что нынешняя администрация лоббирует интересы нефтяников», – заявил Омельченко.

