«Не умеете сами – берите у русских!» – генерал ВСУ потребовал переводить на мову инструкции РФ по БПЛА
В отличие от Украины, русские на государственном уровне изучают собственный и вражеский опыт, анализируют свои и чужие ошибки и выдают на-гора конкретные предложения и решения.
Об этом на канале экс-спикера запрещённого в РФ «Правого сектора» Борислава Березы заявил экс-замкомандующего ССО ВСУ генерал Сергей Кривонос, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«А почему пан министр образования, который такой у нас «потужный» и до сих пор…ну, нет у тебя клёпки в голове, не можешь ты определённые вещи разработать, то займись стопроцентным плагиатом. Возьми, переведи российский учебник по обучению дронам детей старших классов, переведи на украинский язык и точно так же обучай их. Если вы не в состоянии за 3,5 года полномасштабной войны сделать определённые вещи.
Почему русня на нашем начале нас обскакала, когда мы были в начале? Потому что у них государственная система работает, они изучают наш опыт, изучают собственный опыт, анализируют ошибки наши и свои, и дают предложения. А у нас почему такого нет? Так нахрен такие министерства нужны, которые не делают простые вещи и не поднимают уровень обороноспособности страны во время войны», – возмущался Кривонос.
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