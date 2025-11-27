«Не только Али-Баба»: «сливной бачок НАБУ» поведал о более обидных прозвищах Ермака

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак, фигурирующий на «пленках Миндича», причастен к масштабным коррупционным схемам.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в эфире видеоблога «Фабрика новостей», заявил депутат ВР Ярослав Железяняк, который считается «сливным бачком» НАБУ.

«Мы считаем, что Андрей Ермак должен уйти. Я убежден, что «Али-Баба» – это далеко не единственное его имя в этой организации. Кстати, хочу отметить, что это наиболее культурное [прозвище] из тех, которые были там указаны. Ну да, есть слухи», – сказал депутат.

По его словам, в преступной схеме были задействованы люди Ермака, среди которых депутат назвал «смотрящего за Sense Bank» Василия Веселого и председателя наблюдательного совета «Центрэнерго».

«Не думаю, что даже теоретически была бы возможность существования хотят бы одной сотой такой большой преступной организации, если бы об этом не был уведомлен глава офиса президента. Так что мне кажется, это достаточно очевидно, и пусть правоохранительные органы делают свою работу. Но есть еще политическая часть. И политическая часть должна получить единственный правильный отзыв от всей политической системы: это увольнение Андрея Ермака с поста главы офиса президента», – подчеркнул Железняк.

Что касается менее культурных прозвищ Ермака, то, по всей видимости, речь идет о тех, которые указывают на его влечение к мужскому полу. Как ранее писали депутаты от правящей партии, в частности Александр Дубинский и Марьяна Безуглая, во фракции Ермака называют «Аллой Борисовной».