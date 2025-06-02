Не стоит преувеличивать удары ВСУ. У России еще много возможностей – Волкер
Даже если предположить, что украинская статистика результатов ударов по российской стратегической авиации верна, переоценивать эти итоги не стоит.
Об этом в эфире TWP World заявил бывший спецпредставитель США по Украине в прежней администрации Дональда Трампа Курт Волкер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Да, я думаю, что пока рано говорить, какой ущерб это нанесет России в целом. Если это действительно треть их стратегических бомбардировщиков, то это существенно. Но, конечно, у них есть еще две трети, межконтинентальные баллистические ракеты и тактическое ядерное оружие.
Так что я бы не стал преувеличивать влияние этого на общие возможности России. Однако это показывает, что Украина способна наносить значимые удары по России и ограничивает их военными объектами», – заявил Волкер.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: