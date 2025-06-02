Не стоит преувеличивать удары ВСУ. У России еще много возможностей – Волкер

Анатолий Лапин.  
02.06.2025 10:39
  (Мск) , Москва
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Авиация, Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Даже если предположить, что украинская статистика результатов ударов по российской стратегической авиации верна, переоценивать эти итоги не стоит.

Об этом в эфире TWP World заявил бывший спецпредставитель США по Украине в прежней администрации Дональда Трампа Курт Волкер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Даже если предположить, что украинская статистика результатов ударов по российской стратегической авиации верна, переоценивать...

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«Да, я думаю, что пока рано говорить, какой ущерб это нанесет России в целом. Если это действительно треть их стратегических бомбардировщиков, то это существенно. Но, конечно, у них есть еще две трети, межконтинентальные баллистические ракеты и тактическое ядерное оружие.

Так что я бы не стал преувеличивать влияние этого на общие возможности России. Однако это показывает, что Украина способна наносить значимые удары по России и ограничивает их военными объектами», – заявил Волкер.

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