Не стоит преувеличивать удары ВСУ. У России еще много возможностей – Волкер

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Даже если предположить, что украинская статистика результатов ударов по российской стратегической авиации верна, переоценивать эти итоги не стоит.

Об этом в эфире TWP World заявил бывший спецпредставитель США по Украине в прежней администрации Дональда Трампа Курт Волкер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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