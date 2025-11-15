Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В тексте, посвященном протесту сербов против строительства на месте разбомбленного НАТО здания Генштаба Югославии в Белграде гостиничного комплекса зятя Дональда Трампа, британская The Guardian устроила намеренную провокацию.

Англичане проиллюстрировали свой текст картой Сербии не только без Косово, но и без Воеводины, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Журналисты британского издания разместили фотографию Белграда с высоты птичьего полёта, где выделили здания, из-за которых возник очередной конфликт между сербскими протестующими и властью (многие сербы хотят сохранить руины, как память о натовской агрессии, действующая же власть намерена сдать эту землю в аренду зятю президента США – Джареду Кушниру под строительство гостиничного комплекса).

К снимку прилагалась карта страны, на которой столица обозначена красным квадратиком, а вот сами контуры Сербии малоузнаваемы – в исполнении The Guardian она изображена без своих автономных краёв – отторгнутого албанскими сепаратистами Косово и контролируемой, к счастью, центральной властью Воеводины.

Таким образом, в британских фантазиях Сербия стала ещё меньше, чем была до победы в Первой мировой войне, когда воеводинская территория принадлежала Австро-Венгрии, но Косово и нынешняя Македония уже входили в состав сербского королевства

«Не знаю, почему вас это удивляет», – прокомментировал геополитические упражнения британцев президент Сербии Александр Вучич, отметив, что The Guardian на протяжении многих лет является самым известным антисербским изданием.

Также он обратил внимание, что конечная цель сербских майданщиков – это отторжение Воеводины от Сербии. Не случайно в их среде одну из лидирующих позиций занимает профессор университета в Нови-Саде – административной столицы края, патентованный сербофоб и сторонник воеводинской независимости Динко Грухонич. А с момента начала протестов после обрушения бетонного козырька железнодорожного вокзала в Нови-Саде активизировалась и деятельность сепаратистской «Платформы Воеводины».

В свою очередь правящая Сербская прогрессивная партия 15 февраля этого приняла «Декларацию о Воеводине», в которой край указан, как неотъемлемая часть Сербии.