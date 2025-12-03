«Не согласились на «Анкоридж» – теперь маемо тэ що маемо» – в Киеве кусают локти и ждут наихудшего

Вадим Москаленко.  
03.12.2025 17:28
  (Мск) , Киев
Просмотров: 334
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина, Экономика коллапса


Зимой российские ракеты и дроны будут создавать на Украине железные аргументы для мирного договора на условиях Кремля.

Об этом на канале «Испанский стыд» заявил украинский политолог Андрей Ермолаев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Зимой российские ракеты и дроны будут создавать на Украине железные аргументы для мирного договора...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Пока война в пользу России, и она может себе позволить ещё воевать. Но правы и те, кто говорят, что 26-й год критичен для России в плане реалий бюджетных, в плане потерь рынков. Поэтому, если появится возможность с выгодой для себя решить это дипломатическим путем, Россия на это пойдет…», – уверяет он.

«Много предпосылок для того, что по завершении вот этой запланированной активной военной фазы осень-зима мы можем выйти на тот самый тяжелый компромисс. Собственно, он сейчас и готовится.

Почему осень-зима? Мне кажется, что в Кремле прагматики, циники… понимают, что прежде чем получить договор, необходимы железные аргументы. Эти железные аргументы – это тяжёлое положение украинского тыла.

К сожалению для нас всех, я думаю, что Россия не отступит от намерения подорвать экономическую стабильность и безопасность украинского тыла до весны, и останавливаться пока не будет», – рассуждал Ермолаев.

Это, по его словам, наглядно демонстрируют регулярные комбинированные атаки уже не только по энергетике, но и по транспортной инфраструктуре.

«Почему это стало возможным? Я неоднократно об этом говорил. Был создан в Анкоридже шанс на переговоры, нельзя было его терять. Если бы мы не допустили вхождение в эту осенне-зимнюю фазу и вошли в переговорный процесс в сентябре – как того добивался Трамп – возможно, история бы повернулась раньше. А сейчас «маемо тэ що маемо», – заключил укро-эксперт.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Декабрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить