В Москве в «Столичной галерее художников» открылась выставка «Харьковская весна», рассказывающая о борьбе жителей региона за воссоединение с Россией.

«Мало кто знает, но именно Харьков стал местом, где началась «Русская весна», – подчеркивает пресс-служба Военно-гражданской администрации Харьковской области.

«Развернувшийся в 2014 году антимайдан в Харькове собрал на площади Дзержинского более пятидесяти тысяч людей, не согласившихся с произошедшим в Киеве госпереворотом… Будут представлены фотографии событий 2014 года, происходивших на территории Харьковской области, а также 2022 года, посвященных началу освобождения Харьковщины», – сообщили организаторы «ПолитНавигатору».

Несмотря на отступление российских войск из временной столицы региона Купянска осенью 2022 года и последующих трагических событий, Россия не расформировала ВГА Харьковской области – сейчас в ее ведении находятся несколько населенных пунктов регионов, в том числе и тех, куда вернулись ВС РФ.

Выставка – важный сигнал о необходимости спасти первую столицу УССР от бандеровской оккупации и не идти на «размены территориями», которые лоббирует администрация Дональда Трампа, играющая роль «посредника», но при этом продолжающая предоставлять оружие и разведанные ВСУ для войны против России.