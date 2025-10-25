«Не оставим Путину вариантов!» – Зеленский в Лондоне выпрашивает больше ракет
Украина стремится наносить как можно больше ракетных и дроновых ударов по российским тылам. Об этом на конференции лидеров «коалиции желающих» в Лондоне заявил украинский узурпатор Владимир Зеленский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Мы ведём свою собственную кампанию по давлению дронами и ракетами, в частности, нанося удары по нефтегазовому сектору. Поэтому дальнобойные возможности напрямую усиливают дипломатию – чем больше у Путина потерь на своей территории, тем меньше штурмов он может провести на фронте», – сказал Зеленский.
«Поэтому мы работаем, чтобы обеспечить крылатые ракеты «Томагавк», «Шторм Шэдоу», и другие возможности. У Путина не должно остаться других вариантов, кроме как вернуть мир в нашу страну.
Хочу поблагодарить наших партнёров, что помогают с производством оружия, за инвестиции, за общие проекты и соглашения», – расшаркался криворожский клоун.
