Не можем или не хотим, – Царев о том, почему на Украине не наступает тотальный блэкаут

Россия не бьет по ключевым трансформаторным подстанциям, которые питают украинскую энергетику. Именно поэтому погрузить Украину в полную темноту пока не удается.

Об этом на канале блогера Павла Иванова заявил живущий в Крыму экс-депутат Верховной рады Олег Царев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Остановить вообще всё, чтобы они не могли воевать, у нас не получится, поскольку настоящие тылы, – это у них весь Запад. Там всё производится, всё поставляется, даже если на Украине ничего не будет, но будут по железной дороге ехать, не будет тепловозов – будут давать свои тепловозы, и так далее…

Сказать о том, что мы погасим свет во всей Украине – пока это очень спорно, потому что я смотрю, удары, которые наносятся, мы не бьем по этим большим трансформаторам, которые стоят, которых там штук 5−7, по-моему, 750 кВт, которые узловые, которые, как правило, привязаны к атомным станциям, и удар, по которым точно выведет всю украинскую энергетику…

Мне кажется, что у нас пока не хватит возможности для того, чтобы выключить свет по всей Украине. Я уже говорил, для того, чтобы выключить свет, надо ударить по этим узловым трансформаторам. Пока у нас не получается по ним ударить, или мы не хотим бить», – заявил Царев.

