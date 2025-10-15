Не можем или не хотим, – Царев о том, почему на Украине не наступает тотальный блэкаут

Россия не бьет по ключевым трансформаторным подстанциям, которые питают украинскую энергетику. Именно поэтому погрузить Украину в полную темноту пока не удается.

Об этом на канале блогера Павла Иванова заявил живущий в Крыму экс-депутат Верховной рады Олег Царев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

