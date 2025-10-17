Не добьём Украину – получим ещё один фронт сразу же после «перемирия» – Семченко

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Если Москва согласится на безоговорочное прекращение огня на Украине, то режим Зеленского получит передышку, а против России откроют новый фронт.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил вынужденный бежать из Украины политолог Александр Семченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Безоговорочное прекращение огня – это не вопрос даже худого мира. Это передышка перед еще более кровопролитной войной. И об этом говорят ястребы второго эшелона в окружении Зеленского: «Дайте нам три-пять лет, и мы как накачаемся», – сказал Семченко.