Навстречу выборам: «православный» Усик встал на сторону Шухевича и донатит захватчикам храмов УПЦ

Чемпион мира по боксу Александр Усик внес свою лепту в прославление гитлеровского пособника Шухевича, которого в Укрорейхе почитают как командира УПА, запрещенного в РФ. Хотя разные страны, от Израиля до Польши, еще при Ющенко протестовали против его почитания и угрожали санкциями.

Тем не менее украинские верхи из эсэсовца-палача продолжают лепить «светоча нации». Называют улицы, открывают мемориалы. По одному из них – музею Шухевича во Львове – в 2024-м прилетело из России. И теперь Усик решил внести свой вклад в его восстановление – в виде доната на 100 тыс. грн и чемпионских перчаток для продажи на «благотворительном» аукционе. Также записал видеообращение, где призвал присоединяться к своему почину.

Об этом радостно поведал мэр города Садовый. Тот самый, под чьим руководством были переданы политконторе ПЦУ все приходы УПЦ во Львове, уничтожен храм в районе Сихова и захвачен последний собор Св. Георгия. О «жесте доброй воли» мордобойца раззвонили «патриотические» паблики и СМИ.

Здесь особо отметим, что его самодовольная харя ни разу не появилась там, где нацисты захватывали храмы и избивали верующих. И ни копейки не дала. Лишь однажды помаячила возле Лавры, даже не зайдя туда, хотя внутри сатанинская свора в это время глумилась над святыми мощами. (Видимо, посчитал, что для набора голосов на выборах этого будет достаточно. Если бы сделал более решительные шаги – мог бы вступить в контры с Зеленским, которому дарит свои пояса и «целуется в десны». А это уже политически нецелесообразно – во всяком случае, до поры до времени. Ведь, по мнению ряда аналитиков, Усик может стать спойлером наркофюрера, а уже потом, коли пожелают заокеанские пупенмейстеры, и в главное кресло вскочить).

Зато он вовсю обнимается и фоткается с нечистью. То с зачинщиком захвата кафедрального собора УПЦ в Черкассах, то с шефом СБУ, то с прочими подобными персонажами. Хвастается на турнирах саблей Мазепы – как принятой от анафемы эстафетой предательства.

Некоторые православные СМИ – из тех, что действуют в русле Феофаниевского собора и критикуют РПЦ и «российскую агрессию» – склонны изображать дело так, будто несчастного Шурика кто-то водит за нос и подставляет. Называют его «православным братом» и намекают, что неплохо было бы и на свою Церковь что-то пожертвовать. Так и пишут:

«Сегодня пиарщики Усика или его «друзья» из Офиса Президента, или из нацистского «Гонора» подсказали ему вложиться в прославление Шухевича… Кто -то хочет замазать его по полной… Мы намекаем на то, каких благотворительных действий можно было бы ожидать от богатого православного брата. И не желаем Александру дальнейшего движения в грязи национализма и обреченного режима Зеленского».

Здесь просматривается несколько интересных тенденций. С одной стороны, налицо признак того, что у иерархов лопнуло терпение, и они уже не желают гладить по шерстке Зе-свору. А с другой, их журналисты сюсюкаются с явным предателем, как с малым дитем. Почему? Уж не потому ли, что священноначалие рукоположило его в диаконы? К нему относятся, как к неприкасаемому, не лишают сана за предательство и даже не критикуют по-настоящему. Эта двойственность, увы, ставшая привычной для действий ряда архиереев, не нравится простым прихожанам.