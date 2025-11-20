Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украинские политики не должны обращать внимания на протесты общества против мобилизации.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в эфире канала ICTV заявил командир украинского 429-го полка беспилотных системы «Ахиллес» Юрий Федоренко.

Ведущая подчеркнула, что поддерживает его мнение о необходимости мобилизовать все общество, включая женщин, поинтересовавшись, как ее собеседник видит этот процесс на практике.

«Наверное, это то, что еще никто не решил в мире. Если мы говорим о демократии, она имеет обратную сторону медали. В чем она состоит? Каждый, кто избран, очень внимательно слушает, о чем говорят люди. Этот шум постоянный. И, как следствие, не всегда можно принять военное решение, потому что ой-ой-ой, сейчас люди поднимутся. Хотя это решение в дальнейшем для них будет точно на пользу, но в конкретный период времени они им недовольны», – рассуждал он.

Боевик считает, что если ужесточить мобилизацию, то Россия усилит информационное воздействие, объясняя, что власть намерена воевать до последнего украинца.