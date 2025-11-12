НАТО необходимо 30 суток для подготовки вторжения в Калининград – полковник РФ
Натовцы наблюдают, как на Украине русские убивают друг друга, и набираются опытом для войны с Россией.
Об этом на канале «Книжный день» заявил полковник Генштаба РФ в запасе Андрей Сивов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Объединённая группировка НАТО, которая может быть создана, представляет значительную серьёзнейшую угрозу для наших ВС. В принципе, теми группировками, которыми они обладают, они могут в течение 30-40 суток начать ограниченный конфликт, например, в Калининградской области.
Но, естественно, они предполагают, что и ответ РФ может быть конвенциональный, как они в этом уверены, и речь пойдёт о значительной военной эскалации.
И здесь им понадобится и мобилизация, и дополнительные системы вооружений, которые сейчас, некоторые системы на 50-60% поставлены на Украину, особенно высокоточные, и т.д. Более того, они, как и мы, были крайне поражены тем опытом, который приобретается сейчас в военном конфликте – это война дронов, противостояние роботизированных систем», – сказал Сивов.
Он согласился с мнением, что натовцы «приобретают опыт, наблюдая, как русские убивают друг друга».
«Однозначно. Приобретают опыт, используют конфликт для тестирования своих систем вооружений, направляют специалистов не только для того, чтобы воевать, но и для того, чтобы перенимать передовой опыт. Они готовятся», – подчеркнул полковник.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: