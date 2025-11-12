НАТО необходимо 30 суток для подготовки вторжения в Калининград – полковник РФ

Максим Столяров.  
12.11.2025 20:41
  (Мск) , Москва
Просмотров: 559
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Калининград, НАТО, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Натовцы наблюдают, как на Украине русские убивают друг друга, и набираются опытом для войны с Россией.

Об этом на канале «Книжный день» заявил полковник Генштаба РФ в запасе Андрей Сивов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Объединённая группировка НАТО, которая может быть создана, представляет значительную серьёзнейшую угрозу для наших ВС. В принципе, теми группировками, которыми они обладают, они могут в течение 30-40 суток начать ограниченный конфликт, например, в Калининградской области.

Но, естественно, они предполагают, что  и ответ РФ может быть конвенциональный, как они в этом уверены, и речь пойдёт о значительной военной эскалации.

И здесь им понадобится и мобилизация, и дополнительные системы вооружений, которые сейчас, некоторые системы на 50-60% поставлены на Украину, особенно высокоточные, и т.д. Более того, они, как и мы, были крайне поражены тем опытом, который приобретается сейчас в военном конфликте – это война дронов, противостояние роботизированных систем», – сказал Сивов.

Он согласился с мнением, что натовцы «приобретают опыт, наблюдая, как русские убивают друг друга».

«Однозначно. Приобретают опыт, используют конфликт для тестирования своих систем вооружений, направляют специалистов не только для того, чтобы воевать, но и для того, чтобы перенимать передовой опыт. Они готовятся», – подчеркнул полковник.

