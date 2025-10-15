НАТО, не получая ответ на провокации, торопится ещё сильнее спровоцировать Россию

Максим Столяров.  
15.10.2025 23:30
  (Мск) , Москва
Просмотров: 251
 
Вооруженные силы, Дзен, Запад, НАТО, Общество, Политика, Политические диверсии, Провокации, Россия, Украина


Россия не может согласиться на безоговорочное прекращение огня, потому что НАТО сразу превратит Украину в бастион.

Об этом на своём канале заявила американская журналистка Рэйчел Блевинс, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия не может согласиться на безоговорочное прекращение огня, потому что НАТО сразу превратит Украину...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Если мы хотим увидеть прекращение огня, и хотим заключить сделку, у России есть несколько пунктов, которые они хотят обсудить. Они ясно дали понять, что не могут согласиться на прекращение огня без предварительных условий.

Потому что НАТО показала России, что каждый раз, когда будет какое-то прекращение огня, они будут использовать его, чтобы наводнить Украину оружием. Или, в данном случае, мы можем видеть, как Украина наводняется европейскими войсками.

Так что, если этого не скрывают европейские политики, зачем России соглашаться на какую-то сделку с НАТО или прекращение огня, которое даст НАТО подготовиться к следующей войне. Россия дала понять, что не хочет продолжать эту войну каждые несколько лет», – сказала Блевинс.

«Это война на истощение, и США не собираются менять ситуацию на поле боя. Поставки Томагавков – это просто ещё одно отвлечение внимания, которое ещё больше усилит напряжённость между США и Россией.

Сейчас НАТО пытается спровоцировать ответную реакцию России, чтобы оправдать своё более активное участие в этой войне», – добавила она.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Октябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить