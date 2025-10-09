«Нас берут в окружение в Купянске и на Доброполье» – укро-полковник
Украинские формирования оказались под угрозой окружения на ряде важных направлений. Об этом в эфире своего блога, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил украинский военный эксперт, экс-полковник СБУ Олег Стариков.
Он говорит, что на этой неделе ситуация осложнилась и «носит элементы тактического кризиса» на целом ряде участков фронта.
«На Добропольском направлении туман войны не рассеялся. Достоверно можно сказать, что там идут встречные бои, как на западном, так и на восточном фланге. К сожалению, контрнаступление ВСУ с целью подрезать образовавшийся выступ не удалось. Противник активизировал боевые действия и предпринимает попытки взять в оперативное окружение уже наши оперативные части, ведущие бои со стороны Новоторецкого и Владимировки», – сказал Стариков.
Как тяжелую ситуацию он описывает положение дел украинского гарнизона в Купянске Харьковской области.
«Бои уже ведутся в центре города, и противник окружил наш гарнизон с северного, западного и восточного флангов», – отметил полковник.
По его словам, «Лиманское направление превратилось в самый горячий участок фронта», где русские начали штурм укрепрайона «с трех сторон».
