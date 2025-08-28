Намекнув на санкции, США послали Украине тревожный сигнал

Недавнее заявление президента США Дональда Трампа о том, что в конфликте с Россией Украина не является невиновной и вполне вероятны санкции против нее, – это очень плохой знак как для всей страны, так и для ближайшего окружения Зеленского.

Об этом в эфире признанного РФ иноагентом украинского журналиста Александра Шелеста заявил покинувший Украину известный политолог Константин Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.