«Наклепаем 8 миллионов дронов – дайте только денег!» – Зеленский в Гааге

Вадим Москаленко.  
24.06.2025 22:25
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина


Украина могла бы производить миллионы дронов ежегодно, если страны западного блока увеличат финансирование.

Об этом на саммите НАТО в Гааге заявил нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина могла бы производить миллионы дронов ежегодно, если страны западного блока увеличат финансирование. Об...

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«Наш потенциал оборонного производства превысил 35 миллиардов долларов США. Это включает в себя почти тысячи видов продукции, от артиллерии и традиционных боевых машин до современных беспилотных летательных аппаратов всех типов и ракет.

Но примерно 40-ка процентам из этого потенциала не хватает надлежащего финансирования, вот в чем проблема.

Например, мы можем производить более 8 миллионов беспилотных летательных аппаратов различных типов каждый год, но финансирование позволяет производить гораздо меньше.

В то же время Россия использует не только свои нефтяные доходы на оборону, но и ресурсы таких режимов, как Северная Корея и Иран, а также коррумпированные связи России в других странах», – вещал Зеленский.

По его мнению, страны Запада должны объединиться и дать Украине больше денег.

«Так что наша сплоченная солидарность – лучший ответ российской военной сети. И мы открыты для различных форм сотрудничества в оборонном секторе, в том числе для обмена нашим опытом и достижениями с теми, кто оказывает наибольшую помощь.

И мы должны лидировать в гонке беспилотных летательных аппаратов, как ударных, так и перехватчиков. И продолжать двигаться вперед в производстве традиционного оружия, принимая во внимание все аспекты», – причитал шоумен.

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