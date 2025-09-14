«Надо призывать и требовать сбивать» – нацисты недовольны слабой реакцией Польши на провокацию Киев с дронами

Украина должна использовать инцидент с дронами в Польше, чтобы задействовать ПВО НАТО на своей территории.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил экс-депутат Верховной рады, в прошлом участник карательной операции против ЛДНР майор ВСУ Игорь Лапин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Украина должна использовать этот момент, максимально выжать из него все, что только можно. Что можно? Имеет ли право НАТО создать зону безопасности на своих границах? Да. А на какую глубину этих границ НАТО может это сделать? Условно говоря, на глубину действия системы «Пэтриот»», – рассуждал каратель.

По его словам, если страны НАТО обезопасили подлет к своим границам на 100 километров, то под прикрытием альянса оказалась не только Западная Украина, но и Одесская область.

«И, конечно, НАТО имеет право это сделать. Имеет ли Польша право сбивать? Она не то, что имеет право, она обязана сбивать любую цель, которая залетает несанкционированно в ее пространство.

Представьте себе, что залетает самолет. Что будут делать поляки? Как минимум, будут пытаться его посадить. А если он не будет выполнять приказы и лететь в сторону Варшавы, что сделают поляки? Конечно, они его собьют. Я не могу понять, почему они не сбивают ракеты и шахеды», – деланно недоумевает Лапин.