«Надежды Макрона занять место США в Европе – это даже не смешно» – Кедми

Называть обсуждения в Европе французского ядерного зонтика новой угрозой для России – абсолютная чушь, хотя бы исходя из того, что без США военная мощь европейцев снизится.

Об этом на канале тележурналиста Александра Вальдмана заявил экс-глава израильской спецслужбы «Натив», военный эксперт Яков Кедми, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если американцы выводят свои ядерные заряды из Европы, значит в Европе количество ядерных зарядов уменьшается. Французские же там были. Это, конечно, «большое» значение имеет, стоят они на севере Франции или в 300 км дальше на юге Германии. Они учитывались Россией, сумма военная ядерная не увеличивается, а уменьшается. Так чем же это новая угроза России? Если Макрон надеется, что его страна займёт место США в Европе, это даже не смешно. Франция не в состоянии заменить США в Европе, и общая военная мощь европейских стран всех вместе, включая Андорру и Люксембург, станет меньше. А неконвенциональная – ещё меньше. Что для России имеют большое значение стратегические ядерные силы Франции? Не думаю. Это очень небольшой участок в военных планах России на случай войны с Европой. У Франции есть четыре подводных лодки – сколько из них могут одновременно быть в море, я не знаю», – сказал Кедми.

«Сколько радиус действия французских самолётов с ядерным оружием, куда они могут долететь с территории Германии? В лучшем случае до Белоруссии, если они не будут уничтожены до взлёта, при взлёте и по дороге. И ядерное оружие-то у них, бомбы – тактические. Это не угроза для российской армии. Уж в области тактического ядерного оружия Россия больше чем все страны в мире вместе взятые, включая США», – добавил эксперт.

Он подчеркнул, что практически то же самое можно сказать и о потенциале Великобритании.