«Надеюсь, всё будет нормально» – Лукашенко заманивает Россию «вернуться в Минск» на переговоры о мире

Елена Острякова.  
26.11.2025 17:19
  (Мск) , Москва
Просмотров: 294
 
Минск готов принять очередной раунд российско-украинских переговоров, если понадобится.

Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече со своим российским коллегой Владимиром Путиным в Бишкеке, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Ну, если у вас будет желание вернуться в Минск снова, мы всегда готовы. Что касается Украины, нас часто упрекают западники и американцы. Я им тогда задаю вопрос: вы что, не знали, что мы не просто родные люди, у нас юридически обоснованные действия. Мы же союзники. Поэтому даже американцы никогда не поднимают этот вопрос. Это за большими скобками. Я надеюсь, что все будет нормально, если американцы будут себя аккуратно вести», – сказал Лукашенко.

Со своей стороны Путин пообещал проинформировать белорусского коллегу о том, «что происходит по достижению приемлемых для нас результатов мирными средствами на украинском направлении».

«Я знаю, что вы всегда в курсе, и вас всегда это беспокоит. Вы один из тех людей, кто стремится к тому, чтобы этот конфликт был закончен. Мы помним о вашем вкладе в урегулирование этого конфликта. Буквально с первых дней все усилия, которые предпринимались Белоруссией, имели хороший результат. И первые наши контакты с киевским режимом проходили именно на белорусской земле при вашей поддержке», – сказал Путин.

24 ноября Лукашенко пообещал губернатору Ярославской области в Минске «закончить эту тягомотину на Украине».

«Назвать СВО тягомотиной – не лучшая идея Батьки, тут мы его поддержать не можем. А вот что касается окончания в ближайшее время – тут, похоже, он более чем прав», – прокомментировал слова белорусского президента политолог Андрей Перла.

