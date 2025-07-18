Нацист Дикий: «Прилётам по ТЦК радуются живые украинцы – это надо исправить»

Если русские так выбивают именно ТЦК и объекты ВПК, значит, они верят в эффективность мобилизации и украинского оборонпрома.

Об этом в интервью «Апострофу» заявил бывший комроты сформированного в 2014-м из майданщиков карательного батальона ВСУ «Айдар» Евгений Дикий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Они пробили наше небо и бьют, в первую очередь, по двум категориям объектов. Это, собственно, наши оборонные производства, и это наши ТЦК. То есть они очень хорошо понимают, что является основой нашей победы, и они очень хорошо понимают, что для них критически важно: это наша мобилизация и наша оборонная промышленность. Обратите внимание, они верят и в первое, и во второе», – валял дурака Дикий.

В то же время он обрушился на украинцев, которые радуются в соцсетях прилётам по ТЦК.