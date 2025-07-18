Нацист Дикий: «Прилётам по ТЦК радуются живые украинцы – это надо исправить»

Вадим Москаленко.  
18.07.2025 16:59
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, геноцид, Дзен, Мобилизация, Нацизм, Общество, Политика, Политические репрессии, Политические убийства, Россия, Украина


Если русские так выбивают именно ТЦК и объекты ВПК, значит, они верят в эффективность мобилизации и украинского оборонпрома.

Об этом в интервью «Апострофу» заявил бывший комроты сформированного в 2014-м из майданщиков карательного батальона ВСУ «Айдар» Евгений Дикий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Если русские так выбивают именно ТЦК и объекты ВПК, значит, они верят в эффективность...

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«Они пробили наше небо и бьют, в первую очередь, по двум категориям объектов. Это, собственно, наши оборонные производства, и это наши ТЦК. То есть они очень хорошо понимают, что является основой нашей победы, и они очень хорошо понимают, что для них критически важно: это наша мобилизация и наша оборонная промышленность. Обратите внимание, они верят и в первое, и во второе», – валял дурака Дикий.

В то же время он обрушился на украинцев, которые радуются в соцсетях прилётам по ТЦК.

«Если вы про тех писак, это абсолютно реальные и живые люди, которые радовались прилётам по ТЦК – то для меня они уже просто не украинцы. Для меня они перешли на сторону врага, это статья 111, госизмена. И я очень надеюсь, что за ними придут.

Я считаю, что гражданин Украины, который радуется прилёту вражеского дрона по нашему военному объекту, он перешёл на сторону врага. Да, это не боты, это реальные люди, которые пока что живые и на свободе – надеюсь, что это будет исправлено», – угрожал нацист.

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