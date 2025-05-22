Начинка с душком не помешала Артуру Пирожкову заполучить паспорт России

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Комик, известный как «Артур Пирожков» Александр Ревва, родившийся в Донецке, вдруг решил получить российское гражданство – спустя три года после воссоединения ДНР с Россией.

В юридических документах, которые опубликовало РИА «Новости», новые сведения о гражданстве Реввы значатся с мая 2025 года, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Комедиант выступал против СВО. 24 февраля 2022 года, он опубликовал в американской соцсети антивоенный пост и уезжал жить в Испанию. Однако проживание за границей не мешало Ревве выступать в новогодних передачах на федеральных каналах и вести церемонию вручения «Золотой Граммофон. Там он делится с журналистами своими планами открыть заведение общественного питания или ресторан.

В 2023 году в Ростове-на-Дону и Краснодаре отменяли концерты артиста. Как писал официальный паблик Краснодарского края, за отмену выступали военнослужащие.

3 апреля гражданка Израиля, блогерша Ксения Собчак вдруг рассказала, что Ревва помог трем семьям из Белгородской области, страдающим из-за обстрелов.

«Так он ещё и не гражданин России был всё это время! И после всего ему дали гражданство?! А кто принимал решение, он чем руководствовался? Вот как важно иметь нужных друзей, правда?», – возмутилась в своем тгк актриса-патриотка Яна Поплавская.

«Его получение гражданства только сейчас (как человек, родившийся на Донбассе, мог получить паспорт давно) говорит о том, что Саша с надежой хранил украинский паспорт в кармане. А тут не сбылось, Россия выстояла, в отличие от Украины – и пришлось получать паспорт страны победителя. Вот такой он продуманный парень, этот Ревва», – считает репортёр ВГТРК Андрей Руденко.

«Вопрос на засыпку: с какой долей вероятности украинский патриот Александр Ревва, который только сейчас удосужился получить наше гражданство, а также выступал против СВО, донатил ВСУ? И этому персонажу снова позволят зарабатывать на нас в России? Их надо депортировать вместе с Милявской Лолитой», – предлагает политолог Алексей Ярошенко.

«Это ж, это типичная ситуация для приспособленцев. Он просто один из самых видных, остальные менее известны, но ведут себя не менее цинично. Удивительно ли это? Нет. Это только начало, дальше будет больше. Уж в этом сомнений никаких нет», – сетует фотокорреспондент и обозреватель ИА «Аналитическая служба Донбасса» Денис Григорюк.

«Можно конечно в духе турбопатриотов устроить истерику в формате “срочно расстрелять за недостаточную любовь к России!”, но реальность такова, что реально эффективность работы государства демонстрируют именно такие случаи. Это не про безусловную любовь, это про рациональный выбор сомневающихся. И это гораздо круче, потому что показывает нашу реальную способность конкурировать, а не сидеть в горделивой позе непонятого гения», – решил поумничать публицист Сергей Мардан.

С ним не согласен политтехнолог Вадим Попов, который считает, то «отечественный шоу-бизнес окончательно почувствовал безнаказанность за свои связи с украинским режимом и отторжением СВО».