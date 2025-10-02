Начинается реальная охота на «теневой флот» России

Французский спецназ поднялся на борт и задержал двух членов экипажа танкера Boracay, который в ЕС считают частью так называемого «теневого флота», используемого Россией для продажи нефти в обход западных санкций. На этот раз команда судна подозревается в запуске дронов, которые кружили над аэропортами и военными объектами Дании в конце сентября.

Французская сторона признает, что «неопровержимых доказательств, позволяющих официально обвинить Москву, нет». Воздержался от обвинений и президент Макрон. Подозрения выдвинуты, потому что танкер был недалеко от датских берегов во время ЧП с дронами. Судно шло под флагом Бенина из российского порта в Индию.

Некоторые украинские источники, к слову, уже пишут, что в ближайшее время стоит ожидать активизации охоты стран НАТО за российским «теневым флотом». Это будет часть единой кампании по удушению энергетического сектора РФ – наряду с ударами ВСУ по НПЗ.

«Поскольку судно как бы не наше, то официально новость звучит как: французы захватили бенинский танкер с индийской нефтью… Неофициально – нужно думать, как сделать так, чтобы такого не было. Например, почему бы в КНДР не возникнуть Обществу защиты интересов бенинских судовладельцев, которое обратится (у нас пакт подписан) к Минобороны РФ с просьбой обеспечить безопасность прохода танкеров», – предлагает обозреватель Юрий Баранчик.

Военкор Юрий Котенок настроен пессимистично.

«Они вдруг решили, что пришла пора нападать. Пока на т.н. «теневой» флот РФ. Не сомневаюсь, что если получится, то войдут во вкус и примутся за флот обычный, не гнушаясь заходом в территориальные воды и т.д. Во времена СССР подобное хамство всегда получало реальный ответ и пресекалось… Ограбить и уничижить русского станет модно и даже выгодно, потому что ответа не дождаться, потому что можно бить, получая в виде сдачи только грозные увещевания интернет-воителей, осторожность говорящих голов, да бесконечные «красные линии» в СМИ. Этакий коллективный кот Леопольд во время СВО».

Американист Алексей Наумов прогнозирует: