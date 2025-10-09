Начался штурм Северска – полковник СБУ

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Российская армия формирует клещи для украинского гарнизона в Северске (ДНР). Об этом в эфире своего блога заявил украинский военный эксперт, экс-полковник СБУ Олег Стариков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Северск. Развивается тактический кризис, локализовать который пока не удается. Бои в районе Серебрянки, находящейся на северном фланге Северска. Одновременно с этим с южного фланга противник со стороны Переездного, Кузьминовки рвется на Звановку», – сказал эксперт.

По его словам, тактическая обстановка показывает, что «замысел у ВС РФ уже отработан».