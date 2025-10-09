Начался штурм Северска – полковник СБУ
Российская армия формирует клещи для украинского гарнизона в Северске (ДНР). Об этом в эфире своего блога заявил украинский военный эксперт, экс-полковник СБУ Олег Стариков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Северск. Развивается тактический кризис, локализовать который пока не удается. Бои в районе Серебрянки, находящейся на северном фланге Северска. Одновременно с этим с южного фланга противник со стороны Переездного, Кузьминовки рвется на Звановку», – сказал эксперт.
По его словам, тактическая обстановка показывает, что «замысел у ВС РФ уже отработан».
«Они будут пытаться взять Северский укрепрайон в клещи с северной и южной стороны, одновременно давя с востока для вытеснения нашего гарнизона, чтобы не попасть в оперативное окружение. Вокруг подходов к Северску противник создал плотную килл-зону, тем самым гарантированно перерезав тыловое обеспечение нашего гарнизона. Другими словами – штурм Северска начался», – подчеркнул Стариков.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: