Пока украинский официоз, отрицая очевидное, продолжает уверять, что держит под контролем Купянск (Харьковская область), бои уже идут за центр города.

Как сообщал «ПолитНавигатор», накануне украинские власти отчитались, что полностью закрыли город для въезда и выезда. Эта информация вызвала недоумение у пробандеровского ресурса «Дип Стейт», на карте которого уже несколько дней неконтролируемая ВСУ зона в Купянске доходит до центра города.

«Странно слышать о полном закрытии города, когда его «успешно» удерживает 10-й корпус, у которого город полностью под контролем, и врага в нем «нет», – с сарказмом пишет «Дип Стейт».

Впрочем, ВСУ продолжают цепляться за город.

«Противник перебросил в Купянск значительные резервы. В их числе элитные подразделения пехоты и БПЛА», – заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

Украинский военный журналист и волонтер ВСУ Богдан Мирошников фактически подтверждает переброску резервов, отмечая, что украинской стороной «предпринят целый ряд мер по недопущению дальнейшего прорыва врага».

«Но проблема в том, что враг уже дошел до центра Купянска по правому берегу Оскола. И сейчас ведутся упорные бои за многоэтажки в центре. Да, как-то все очень быстро произошло. Но ключевая борьба была проиграна еще с появлением плацдармов на правом берегу Оскола много месяцев назад. Вражеские группы постоянно пытаются блокировать наше движение между берегами. Через трубу враг уже не пройдет, но он достаточно накопился вблизи города и в самом городе, чтобы дальнейшие потери при подтягивании резервов до 1-2 линий не ощущались так остро», – пишет Мирошников.

По его словам, «Купянск стал очередным примером, как буквально через месяц тяжелая ситуация стала критической».