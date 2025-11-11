НАБУ против Зе-режима: стороны перешли к прямому шантажу – дальше война
Уголовное дело против близкого к Владимиру Зеленскому бизнесмена Тимура Миндича может обернуться новым наездом на так называемые «антикоррупционные органы» [за которыми стоит Запад].
Об этом в беседе с журналистом Вадимом Герасимовичем заявил киевский политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Я думаю, как бы это снова ни обернулось новым накатом на НАБУ и САП и снова не прилетел ответ в виде новых обысков, задержаний и обвинений взаимных. Продолжается эта борьба.
Конечно, если Трампу докажут, что это высокая украинская коррупция системная, которая функционирует в правительстве, и что бенефициарами этой коррупции являются люди ещё выше… ну, если его в этом убедят, конечно, позиции нашей власти в любых договорённостях с Трампом ухудшатся.
Но пока что мы имеем фазу шантажа. Очень много анонсов, какие-то не до конца ясные, непонятные материалы, заявления о плёнках, из которых только часть небольшая сейчас опубликована. Фаза шантажа, когда пытаются добиться каких-то изменений, уступок со стороны противника, но не перешли ещё в финальную войну», – считает Бортник.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: