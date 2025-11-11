НАБУ против Зе-режима: стороны перешли к прямому шантажу – дальше война 

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Уголовное дело против близкого к Владимиру Зеленскому бизнесмена Тимура Миндича может обернуться новым наездом на так называемые «антикоррупционные органы» [за которыми стоит Запад].

Об этом в беседе с журналистом Вадимом Герасимовичем заявил киевский политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

