На Тайване паника: Россия обучает китайский десант

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Российские специалисты обучают китайских десантников и штурмовиков, что может говорить о подготовке Пекина к возвращению Тайваня. Об этом на канале «DW News» (иноагент в РФ) заявил старший советник Совета национальной безопасности Тайваня Сюй Сюцзянь, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Россия и Китай работают вместе. Россия недавно помогла Китаю обучить и укрепить свой воздушно-десантный батальон, предоставив самолёты. Транспортные средства, и другое оборудование. Конечно, это для будущего вторжения на Тайвань», – стращал Сюцзянь.