На Тайване паника: Россия обучает китайский десант
Российские специалисты обучают китайских десантников и штурмовиков, что может говорить о подготовке Пекина к возвращению Тайваня. Об этом на канале «DW News» (иноагент в РФ) заявил старший советник Совета национальной безопасности Тайваня Сюй Сюцзянь, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Россия и Китай работают вместе. Россия недавно помогла Китаю обучить и укрепить свой воздушно-десантный батальон, предоставив самолёты. Транспортные средства, и другое оборудование. Конечно, это для будущего вторжения на Тайвань», – стращал Сюцзянь.
«Они нужны друг другу стратегически. Китай заявил об этом публично, что они не хотят, чтобы Россия потерпела поражение. Потому что, если Россия потерпит поражение, Китай останется один, и с ним будет иметь дело весь западный мир. Они этого не хотят.
Если мы не будем помогать друг другу, то попадём в их ловушку, изолируем себя друг от друга. А это именно то, чего они хотят – разделяй и властвуй. Так что мы должны помогать друг другу, и не откладывать это», – добавил сепаратист.
