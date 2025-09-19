«На грани с медицинским диагнозом», – выступления Зеленского вызывают подозрение в биполярке

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Зеленский на недавней закрытой встрече с членами своей фракции в Верховной раде рассказывал абсолютно фантастические вещи о возможности вернуть Донбасс, в то время как перед спонсорами на Западе он рисует куда более реальную картину.

Об этом в эфире эмигрантского «Радио Чикаго» заявил скандально известный львовский телеведущий Остап Дроздов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«На закрытой встрече президента с осколками своей монофракции прозвучали такие слова: «Я отвоюю Донбасс, всё будет хорошо». Это вполне соответствует нарциссическому, на грани с медицинскими терминами, духу, который царит в высоких головах. Это «я отвоюю Донбасс» свидетельствует об очень печальных, даже трагично-катастрофических вещах, которые многое оголяют. Это сознательно продуманное расщепление двух нарративов», – сказал Дроздов.