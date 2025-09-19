«На грани с медицинским диагнозом», – выступления Зеленского вызывают подозрение в биполярке
Зеленский на недавней закрытой встрече с членами своей фракции в Верховной раде рассказывал абсолютно фантастические вещи о возможности вернуть Донбасс, в то время как перед спонсорами на Западе он рисует куда более реальную картину.
Об этом в эфире эмигрантского «Радио Чикаго» заявил скандально известный львовский телеведущий Остап Дроздов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«На закрытой встрече президента с осколками своей монофракции прозвучали такие слова: «Я отвоюю Донбасс, всё будет хорошо». Это вполне соответствует нарциссическому, на грани с медицинскими терминами, духу, который царит в высоких головах.
Это «я отвоюю Донбасс» свидетельствует об очень печальных, даже трагично-катастрофических вещах, которые многое оголяют. Это сознательно продуманное расщепление двух нарративов», – сказал Дроздов.
«Потому что нарратив, который идёт от Украины наружу, в Европу и США, довольно конструктивен. А вовнутрь своего общества говорятся абсолютно противоположные вещи. Для Запада – о конструктивной готовности признавать трудности, а для своих депутатов и народа, дальше толчётся вода в ступе о каких-то успехах.
Наверное, это довольно предусмотрительно – надежда, что хоть один нарратив сработает, и на него можно будет отсылаться. Но это вызывает грустный диагноз. Это означает разное отношение к разной аудитории. Для разумных людей на Западе – конструктив, а своим говорим «я отвоюю Донбасс». Но из 18 сёл Днепропетровской области обязательная эвакуация, в Купянск зашли россияне», – возмутился нацик.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: