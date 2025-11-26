«Мы же не сумасшедшие. Ну хватит». Третье лицо в России об остановке СВО
Для России неприемлемо требование ЕС и Украины о том, что условием для начала мирных переговоров должна стать остановка боевых действий.
«Как мы можем сейчас вести разговор о том, чтобы просто остановить боевые действия? Если опять дать паузу, они снова накачают Украину оружием и опять начнутся столкновения. Мы же не сумасшедшие. Ну хватит. Ни один конфликт в мире, не только российско-украинский, не может быть разрешен до тех пор, пока не будут устранены его первопричины», – сказала в интервью «МК» спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
За ситуацию на Украине она возлагает вину на команду свергнутого президента Виктора Януковича, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Еще в 2012 году я была с визитом на Украине. Разговаривая с одним тогдашним киевским руководителем (не буду называть его фамилию), я ему сказала: «Послушайте, по нашим данным, вооруженные отряды украинской молодежи готовятся на Западной Украине, в Польше, Прибалтике. Они же для чего-то готовятся. Думаю, для вооруженного свержения власти». (Их готовили до 2014 года, лет пять.)
Он мне в ответ: «Да нет, это военно-патриотическое воспитание».
Я говорю: «Какое военно-патриотическое воспитание? Посмотрите, Запад вкладывает в это огромные деньги, готовятся боевики, вооруженные отряды, причем идеологически, с нацистской идеологией».
Он мне снова: «Нет, это военно-патриотическое воспитание».
Последствия такого игнорирования реальности ярко проявили себя спустя два года».
