Разрешение на выезд из Украины молодых людей в возрасте 18-22 лет – это удар по экономике страны.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в интервью ориентирующемуся на глобалистов антироссийскому пропагандистскому изданию «Украинская правда» заявил член комитета ВР по вопросам обороны и нацбезопасности Сергей Рахаманин.

Он говорит, что преступность этого решения не в том, что уменьшен мобилизационный ресурс.

«Это поколение в принципе небольшое. Это как раз тот период, когда рождаемость была не очень высокой. Если честно, то значительное количество этих людей все равно не пошло бы в вооруженные силы и нашло бы миллион оснований для того, чтобы этого не делать. У нас можно сколько угодно снижать мобилизационный возраст, но средний возраст военнослужащих от этого существенно не уменьшается. Какая разница, у нас не будут воевать 25-летние или 23-летние? Потому что и те, и другие – все равно найдут миллион способов для того, чтобы не попасть в армию», – обращает внимание депутат.

По его словам, «мы вымели за границу целое поколение людей, которое уже не вернется».