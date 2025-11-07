Мы всегда и везде на виду у русских дронов – морпех ВСУ

Игорь Шкапа.  
07.11.2025 17:27
  (Мск) , Киев
Просмотров: 103
 
Tехнологии, Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


На Херсонском направлении даже украинскими командующим приходится задействовать весь спектр маскировки, чтобы спастись от беспилотников ВС РФ.

Об этом в эфире ТСН заявил Егор Никель, командир 426-го батальона беспилотных систем 30-го корпуса морской пехоты ВСУ.

На Херсонском направлении даже украинскими командующим приходится задействовать весь спектр маскировки, чтобы спастись от...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

По его словам, на Херсонском направлении русские гораздо лучше осведомлены о происходящем, чем ВСУ.

«Здесь очень сложно прятаться, килл-зона огромная, частично доходит до середины дистанции между Херсоном и Николаевом. Это все зона повышенного риска. Здесь очень сложно прятаться», – сказал Никель.

Пожаловался он и на большое количество российских дронов.

«Мы всегда находимся на глазах противника. И каждый наш пехотинец, артиллерист или командующий выполняет те же меры маскировки, что и очень хороший разведчик. Каждый раз, чтобы добраться до зоны выполнения своей работы, ты проводишь целую спецоперацию.

Конечно, нет этих сильных штурмов, массированных обстрелов артиллерии, налетов авиации. Это все нас отличает от донецкого направления», – добавил укро-командир.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Ноябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить