Мы всегда и везде на виду у русских дронов – морпех ВСУ

На Херсонском направлении даже украинскими командующим приходится задействовать весь спектр маскировки, чтобы спастись от беспилотников ВС РФ.

Об этом в эфире ТСН заявил Егор Никель, командир 426-го батальона беспилотных систем 30-го корпуса морской пехоты ВСУ.

По его словам, на Херсонском направлении русские гораздо лучше осведомлены о происходящем, чем ВСУ.

«Здесь очень сложно прятаться, килл-зона огромная, частично доходит до середины дистанции между Херсоном и Николаевом. Это все зона повышенного риска. Здесь очень сложно прятаться», – сказал Никель.

Пожаловался он и на большое количество российских дронов.