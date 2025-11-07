Мы всегда и везде на виду у русских дронов – морпех ВСУ
На Херсонском направлении даже украинскими командующим приходится задействовать весь спектр маскировки, чтобы спастись от беспилотников ВС РФ.
Об этом в эфире ТСН заявил Егор Никель, командир 426-го батальона беспилотных систем 30-го корпуса морской пехоты ВСУ.
По его словам, на Херсонском направлении русские гораздо лучше осведомлены о происходящем, чем ВСУ.
«Здесь очень сложно прятаться, килл-зона огромная, частично доходит до середины дистанции между Херсоном и Николаевом. Это все зона повышенного риска. Здесь очень сложно прятаться», – сказал Никель.
Пожаловался он и на большое количество российских дронов.
«Мы всегда находимся на глазах противника. И каждый наш пехотинец, артиллерист или командующий выполняет те же меры маскировки, что и очень хороший разведчик. Каждый раз, чтобы добраться до зоны выполнения своей работы, ты проводишь целую спецоперацию.
Конечно, нет этих сильных штурмов, массированных обстрелов артиллерии, налетов авиации. Это все нас отличает от донецкого направления», – добавил укро-командир.
