Мы сразу разоримся, если попробуем сбивать российские управляемые авиабомбы – украинский эксперт

Анатолий Лапин.  
24.10.2025 16:58
  (Мск) , Киев
Просмотров: 755
 
Tехнологии, Авиация, Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Украина практически не может своевременно обнаружить запуск российской авиацией управляемых авиабомб, да и средств поражения у нее недостаточно. А то, что есть, применять экономически нецелесообразно, потому что УАБ стоит на порядок дешевле, чем дорогостоящая противоракета.

Об этом в эфире 11 телеканала «Голос Днепра» заявил авиационный эксперт Богдан Долинце, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина практически не может своевременно обнаружить запуск российской авиацией управляемых авиабомб, да и средств...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Самая большая проблема для противодействия таким средствам поражения – это как раз своевременное их обнаружение, учитывая, что они, как правило, имеют небольшой радиус полета и относительно небольшую высоту относительно земли. Это существенно усложняет возможность по их своевременному выявлению», – сетовал он.

«Во-вторых, если говорить о возможности сбития таких УАБов, то должны понимать, что самым большим вызовом, конечно, является экономическая составляющая, то есть, стоимость УАБов, она является относительно низкой – и понятно, что сбивать УАБы средствами поражения, которые в сотню раз или в тысячу раз дороже, является экономически нецелесообразным, и такого количества средств поражения для противодействия ни одна страна в мире, наверное, себе позволить не сможет», – заявил Долинце.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Октябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить