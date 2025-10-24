Мы сразу разоримся, если попробуем сбивать российские управляемые авиабомбы – украинский эксперт

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украина практически не может своевременно обнаружить запуск российской авиацией управляемых авиабомб, да и средств поражения у нее недостаточно. А то, что есть, применять экономически нецелесообразно, потому что УАБ стоит на порядок дешевле, чем дорогостоящая противоракета.

Об этом в эфире 11 телеканала «Голос Днепра» заявил авиационный эксперт Богдан Долинце, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Самая большая проблема для противодействия таким средствам поражения – это как раз своевременное их обнаружение, учитывая, что они, как правило, имеют небольшой радиус полета и относительно небольшую высоту относительно земли. Это существенно усложняет возможность по их своевременному выявлению», – сетовал он.