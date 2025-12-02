Украина проиграла эту войну, каждый день для нее хуже предыдущего, поэтому нужно соглашаться с планом Трампа и подписывать его. Об этом в эфире видеоблога «Испанский стыд» заявил бывший руководитель райуправления полиции Киева, а ныне офицер ВСУ Денис Ярославский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По мнению Ярославского, нравится это кому-то или нет, но США полностью взяли на себя процесс урегулирования и лишь доводят до Европы его ход, а не корректируют с Брюсселем.

