Мы проиграли войну, надо соглашаться с планом Трампа, – офицер ВСУ

Анатолий Лапин.  
02.12.2025 09:47
  (Мск) , Киев
Просмотров: 147
 
Дзен, Сюжет дня, Украина


Украина проиграла эту войну, каждый день для нее хуже предыдущего, поэтому нужно соглашаться с планом Трампа и подписывать его. Об этом в эфире видеоблога «Испанский стыд» заявил бывший руководитель райуправления полиции Киева, а ныне офицер ВСУ Денис Ярославский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По мнению Ярославского, нравится это кому-то или нет, но США полностью взяли на себя процесс урегулирования и лишь доводят до Европы его ход, а не корректируют с Брюсселем.

Украина проиграла эту войну, каждый день для нее хуже предыдущего, поэтому нужно соглашаться с...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Трамп принял решение на завершение войны. Да, европейским лидерам не нравится, что Америка не ставит их в известность, точнее, ставит дозированно. Но, как сказали мои американские друзья, европейцам вообще повезло, что до них доводят, что происходит. То есть, они сегодня не являются фундаментально решающими игроками в завершении этой войны. Все, Америка взяла бразды правления в свои руки, и Трамп завершает войну так, как он считает нужным – нравится нам это или не нравится, но эта война должна быть завершена.

Когда я разговаривал со своими друзьями с фронта, мы все склоняемся к одному – что сегодня мы эту войну проиграли. Почему проиграли – потому что каждый следующий день хуже, чем предыдущий. А когда динамика идет на ухудшение, это называется проигрыш. Поэтому идеальным вариантам для нас является завершение войны», – заявил Ярославский.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Декабрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить