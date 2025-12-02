Мы проиграли войну, надо соглашаться с планом Трампа, – офицер ВСУ
Украина проиграла эту войну, каждый день для нее хуже предыдущего, поэтому нужно соглашаться с планом Трампа и подписывать его. Об этом в эфире видеоблога «Испанский стыд» заявил бывший руководитель райуправления полиции Киева, а ныне офицер ВСУ Денис Ярославский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
По мнению Ярославского, нравится это кому-то или нет, но США полностью взяли на себя процесс урегулирования и лишь доводят до Европы его ход, а не корректируют с Брюсселем.
«Трамп принял решение на завершение войны. Да, европейским лидерам не нравится, что Америка не ставит их в известность, точнее, ставит дозированно. Но, как сказали мои американские друзья, европейцам вообще повезло, что до них доводят, что происходит. То есть, они сегодня не являются фундаментально решающими игроками в завершении этой войны. Все, Америка взяла бразды правления в свои руки, и Трамп завершает войну так, как он считает нужным – нравится нам это или не нравится, но эта война должна быть завершена.
Когда я разговаривал со своими друзьями с фронта, мы все склоняемся к одному – что сегодня мы эту войну проиграли. Почему проиграли – потому что каждый следующий день хуже, чем предыдущий. А когда динамика идет на ухудшение, это называется проигрыш. Поэтому идеальным вариантам для нас является завершение войны», – заявил Ярославский.
