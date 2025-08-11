Мы подыгрываем американцам, но сделку сорвём, – глашатай Зе-офиса

Анатолий Лапин.  
11.08.2025 13:47
  (Мск) , Киев
Просмотров: 289
 
Политика, Украина


Украина делает вид, что соглашается обсуждать с США вопросы территориального размена с Россией, но это – временная уловка, потому что такое соглашение Киев выполнять не будет.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил обслуживающий Зе-офис политолог Владимир Фесенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Относительно территориальных разменов – здесь мы немножко тактически подыгрываем американцам.

Но речь не идет о том, что мы только в одностороннем порядке должны отвести свои войска просто в обмен на якобы прекращенные огня от России. Нет, должен быть, как говорят американцы, территориальный размен.

Хорошо, давайте обсудим это… Россияне хотят, чтобы мы вышли из Донецкой области, окей, – тогда они должны выйти из Запорожской, Херсонской областей.

На самом деле, скажу откровенно, я очень скептически воспринимаю возможность отвода войск обоюдно. Тем не менее, теперь это тактическая игра. Это тоже попытка такого переговорного давления на американцев. Посмотрим, как это сработает», – хвастает хитростью Зе-переговорщиков Фесенко.

