Мы подыгрываем американцам, но сделку сорвём, – глашатай Зе-офиса

Украина делает вид, что соглашается обсуждать с США вопросы территориального размена с Россией, но это – временная уловка, потому что такое соглашение Киев выполнять не будет.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил обслуживающий Зе-офис политолог Владимир Фесенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

