Мы обладаем удивительным талантом наживать себе врагов среди друзей – помогающий ВСУ укро-писатель

Вадим Москаленко.  
10.09.2025 21:25
  (Мск) , Киев
Просмотров: 332
 
Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Политические убийства, Россия, Украина


Врождённая неблагодарность, хамство и сварливость украинцев по итогу оборачиваются им же во вред.

Об этом на канале бежавшего на Украину иноагента-телеведущего Евгения Киселёва заявил помогающий ВСУ днепропетровский писатель-фантаст Ян Валетов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы обладаем удивительным талантом создавать себе врагов. Своим отношением, своим совершенно необоснованным хейтом ко многим людям, которые в начале имели позицию проукраинскую, которая потом под давлением украинской общественности превращалась в нечто другое.

Та же Латынина, которая в начале занимала ярко проукраинскую позицию. Подоляк же с ней часто беседовал, один из главных украинских идеологов. Но постепенно с помощью хейта, с помощью нападок, пинков, унижений, лжи, передёргивания и т.д…

Мне очень нравятся заголовки: «кто-то порвал Латынину», «разорвал на части» – каким образом мы умудряемся из людей нейтральных или дружелюбных делать врагов? Элементарно! Юлия не стала глупей, более того, не стала враждебной, она просто постепенно откорректировала свои взгляды именно таким образом, как от неё ожидали», – сокрушался Валетов.

Он привёл другой пример.

«[Один знакомый] написал у себя в блоге, что «я живу в стране, где убивают Парубия, а хотел бы жить в стране, где убивают Бузину». Я ошалел от формулировки. И когда женщина, львовский издатель, пишет, что в то время, как убили Парубия, такие негодяи (я смягчаю), как Бужанский и Курков ходят безопасно и живы…

И поверьте мне, людей, которые повторят это мнение, будет очень много. Вот такая ситуация. И когда я говорю о том, что мы умеем создавать себе врагов, я говорю и об этом в том числе», – вздыхал укро-писатель.

