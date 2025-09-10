Врождённая неблагодарность, хамство и сварливость украинцев по итогу оборачиваются им же во вред.

Об этом на канале бежавшего на Украину иноагента-телеведущего Евгения Киселёва заявил помогающий ВСУ днепропетровский писатель-фантаст Ян Валетов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы обладаем удивительным талантом создавать себе врагов. Своим отношением, своим совершенно необоснованным хейтом ко многим людям, которые в начале имели позицию проукраинскую, которая потом под давлением украинской общественности превращалась в нечто другое.

Та же Латынина, которая в начале занимала ярко проукраинскую позицию. Подоляк же с ней часто беседовал, один из главных украинских идеологов. Но постепенно с помощью хейта, с помощью нападок, пинков, унижений, лжи, передёргивания и т.д…

Мне очень нравятся заголовки: «кто-то порвал Латынину», «разорвал на части» – каким образом мы умудряемся из людей нейтральных или дружелюбных делать врагов? Элементарно! Юлия не стала глупей, более того, не стала враждебной, она просто постепенно откорректировала свои взгляды именно таким образом, как от неё ожидали», – сокрушался Валетов.