Мы на пороге окончания войны, – депутат Рады обнадёживает «громадян»

Вадим Москаленко.  
22.11.2025 23:34
  (Мск) , Киев
Война, Дзен, Политика, Украина


Украина скоро будет вынуждена пойти на подписание любого мирного плана, потому что людей для продолжения войны не хватает. Об этом в эфире признанного РФ иноагентом украинского журналиста Александра Шелеста заявила избранная от партии Зеленского депутат Верховной рады Анна Скороход, позже исключенная из фракции, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Вопрос не в том, какой ресурс есть, а какого ресурса нет. Так вот, нет ресурса человеческого, особенно на линии фронта. И пока они там выделяют деньги, оружие, технику и так далее, мы теряем людей, которых и так не хватает.

Вот этот ресурс нам не закроет никто. Кто бы о чем ни рассказывал, они не отправляют свои войска отстаивать демократические ценности и обороняться вместе с нами», – сказала Скороход.

Депутат уверена, что Зеленского продавят на подписание плана Трампа.

«В Европе также у нас есть определенные тектонические сдвиги. Обратите внимание, о коррупционном скандале не написал только ленивый, в том числе европейские СМИ. И они достаточно жёстко о нём написали. Поэтому сказать, что сейчас прямо ЕС будет играть в полную дудку с Владимиром Зеленским – нет. Они подумают в этой всей истории, как меньше за это всё заплатить и как остаться со своими гарантиями.

Поэтому, хотя часть этих пунктов и будет изменена, но я уверена, что мы на пороге окончания войны. И Европа согласится, и мы согласимся на определенные условия, и Москва согласится на определенные условия, которые ей не нравятся», – считает укро-депутат.

