Мы можем освобождать города, а берем деревни! – российский полковник

У российской армии достаточно сил, чтобы идти в большое наступление и освобождать города. Вместо этого занимаются небольшие деревни.

Об этом в эфире канала «Красная линия» заявил полковник в отставке Константин Сивков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«По боевым возможностям, по выучке личного состава, еще по комплексу факторов наши вооруженные силы трехкратно превосходят потенциал ВСУ.

На главных направлениях, по оценкам Сырского, можем создать превосходство в силах один к шести. То есть, по оперативной норме ведения военных действий, даже трехкратное превосходство – это уже гарантия для прорыва обороны противника.

Мы можем прорвать оборону по всему фронту, это подтверждает тот тезис, что сегодняшние военные действия никак не связаны с боевыми возможностями нашей армии и исключительно диктуются политическими мотивами.

Подтверждением тому являются и то, какие мы населенные пункты берем. Если речь идет о каком-то городе, типа Константиновки – это еще какой-то город, то мы его обходим, мы с ним возимся очень долго.

А вот те, которые мы берем более-менее быстро, это один, два, может быть три населенных пункта в день, это населенные пункты, где население, по переписи 2001 года, составляло 63 человека, 430 человек – деревни, по-простому.

То есть, все остальные войска, по сути дела, держат линию фронта, основная масса войск, как вы понимаете, стоит и чего-то ждет», – заявил Сивков.