«Мы держали фронт, а нас предали!» – нацист из ВСУ угрожает сорвать Аляску
Воюющие в ВСУ нацисты не позволят никаких сделок, предусматривающих соблюдение прав русскоязычных и православных канонической Церкви. предупредил в эфире львовского ТВ член запрещенного в РФ «Легиона Свободы», сержант ВСУ Юрий Сиротюк.
«Если мы увидим, что наше общество готово пойти на компромиссы с Путиным ценой нас. Мы держали этот фронт, а нас сзади предали, согласившись закончить войну на любых условиях, то мы будем очень недовольны. И будет огромный внутренний конфликт», – угрожает нацист, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Сиротюк считает, что соблюдение гуманитарных прав русских обеспечит «политическую цель Путина по контролю над Украиной».
«Путин, например, поставит вопрос свободы вероисповедания, чтобы сохранить фактор российской Церкви, которая пятая колонна.
Путин будет использовать фактор русского языка. Причём может зайти с любой стороны, даже со стороны ЕС, где защищаются языки национальных меньшинств. На каком-то этапе может появиться требование от наших союзников, что мы должны уважать русский язык, хотя мы понимаем, что это инструмент агрессии», – отрезал нацист.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: