Воюющие в ВСУ нацисты не позволят никаких сделок, предусматривающих соблюдение прав русскоязычных и православных канонической Церкви. предупредил в эфире львовского ТВ член запрещенного в РФ «Легиона Свободы», сержант ВСУ Юрий Сиротюк.

«Если мы увидим, что наше общество готово пойти на компромиссы с Путиным ценой нас. Мы держали этот фронт, а нас сзади предали, согласившись закончить войну на любых условиях, то мы будем очень недовольны. И будет огромный внутренний конфликт», – угрожает нацист, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Сиротюк считает, что соблюдение гуманитарных прав русских обеспечит «политическую цель Путина по контролю над Украиной».