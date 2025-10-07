Мы будем вооружать бандеровцев еще несколько лет назло Путину, – Минобороны Германии
Германия будет продолжать поставлять оружие на Украину в ближайшие годы. Это должно убедить Россию в невозможности разгрома бандеровцев.
Об этом в рамках Трансатлантического форума по геоэкономике заявил статс-секретарь Федерального министерства обороны Германии Нильс Шмид, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Нужна очень сильная, устойчивая и постоянная военная поддержка Украины. Пока Путин убежден, что он может победить в военном плане, он будет продолжать войну в Украине.
И вот уже три года мы пытаемся изменить этот расчет, чтобы Путин понял, что у него нет шансов на военную победу. Нам нужно срочно, безотлагательно предоставить Украине как можно больше оружия и быть готовыми делать это в течение следующих нескольких лет, чтобы показать Путину, что мы настроены серьезно и не устанем поставлять оружие Украине», – стращал фриц.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: